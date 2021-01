Perpignan : des questions au sujet de l’intégration d’une pasteure protestante dans une messe catholique à la cathédrale

Le 17 janvier dernier, la « pasteure » protestante Nikola Kontzi Meresse a été intégrée à la messe catholique à la cathédrale de Perpignan. Une présence active qui pose question, dans un diocèse qui s’est déjà illustré en décembre dernier en organisant une « cérémonie oeucuménique » en guise d’obsèques pour un ex-diacre divorcé et remarié dans le protestantisme.

« Dimanche dernier à Perpignan il y a eu un ”échange de chaire” entre l’évêque, Mgr Norbert Turini et la Pasteure luthérienne, relève un liseur du Forum Catholique. Cette dernière était présente dans la procession d’entrée et de sortie (au même rang que l’évêque) ainsi que dans le choeur de l’église Notre-Dame de la Réal où elle a prononcé l’homélie. »

En décembre dernier, nous nous faisions écho de l’inquiétude de plusieurs fidèles et prêtres du diocèse de Perpignan suite à une « cérémonie oecuménique » qui tenait lieu d’obsèques pour l’ex-diacre Michel Planès, accessoirement consul honoraire du Burkina Faso. Ex-diacre permanent, divorcé, il s’était aussi remarié et converti au protestantisme. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir droit à des funérailles solennelles « en la cathédrale Sainte-Eulalie et Sainte-Julie d’Elne le 19 décembre 2020 à 14h30 », comme l’indiquait le faire-part.

Le Forum Catholique faisait état, le 10 octobre dernier, des obsèques du « très sublime frère Pierre Philippot » de la « Grande loge française du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, loge Thot Isis n°109 […] le mardi 27 octobre à 16 heures en l’église de Saint-Cyprien »

Source : Le Forum Catholique