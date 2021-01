Plan de relance de l’Etat : 910.000 € pour l’hôtellerie de l’abbaye d’Ourscamps

La congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie, installée depuis 1941 dans l’abbaye d’Ourscamp dans l’Oise (Chiry-Ourscamp) a bénéficié d’une enveloppe de 910.000 € allouée par l’Etat dans le cadre du plan de relance. La préfète Corinne Orzechowski a visité début janvier la congrégation pour découvrir le chantier.

L’enveloppe permettra d’assurer environ 20% du coût de la restauration de l’aile de Lorraine, un bâtiment XVIIIe éventré par des obus incendiaires en 1915, et dont la restaration, initialement évaluée à 1.8 million d’euros, devrait en coûter au moins le double. Une souscription va aussi être lancée par la Fondation du Patrimoine. La congrégation vient d’achever cette année la restauration de la grande chapelle, avec l’aide de dons privés et des Monuments Historiques.

Les travaux doivent démarrer fin 2021 et durer 30 mois. La congrégation souhaite améliorer et étendre son hôtellerie en regroupant les hébergements dans l’aile restaurée. Les frères organisent en effet de nombreuses retraites, mais la capacité d’accueil de 120 places est actuellement dispersée sur six maisons – les frères souhaitent rationaliser et regrouper les personnes hébergées dans un même bâtiment, avec une chapelle d’hiver aménagée au rez-de-chaussée.

D’après leur site, les frères Serviteurs de Jésus et de Marie sont 11 à Ourscamp (renforcés par deux frères argentins), 4 en Argentine et 8 à Ottmarsheim.

Sources : Le Moniteur (20/1/2021), le Parisien (10/1/2021)