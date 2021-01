Un faux prêtre dirige des prières au crématorium de la Seyne-sur-Mer

L’évêché du Var alerte sur la présence d’un faux prêtre catholique – accessoirement ancien candidat de Secret Story – au crematorium de la Seyne sur Mer où il dirige des prières.

Il s’agit de Laurent Lenne, qui se présente comme prêtre de « l’Eglise oecuménique et apostolique de France ». Dans son communiqué, l’évêché pointe des « célébrations trompeuses » de l’individu qui « n’est pas reconnu par l’Eglise catholique. La confusion entre l’Eglise catholique romaine et cette organisation peut avoir des répercussions. Les sacrements prononcés ne seraient pas considérés comme valides pour l’Eglise, ce qui peut flouer les personnes ». L’évêché a adressé un courrier au crématorium visé et prévenu les autorités.

Laurent Lenne, qui se présente aussi comme « évêque » sacré en 2008 par deux prétendus « évêques » non reconnus par l’Eglise, Ludwik Jablonski, de « l’Eglise vieille catholique de Pologne » et André le Bec, de « l’église vieille catholique mariavite de Pologne », dépend de l’église apostolique oecuménique gallicane (AOG) fondée par Carlos Duarte Costa en 1945 au Brésil et qui avait été alors excommunié.

Cette église, qui se rattache à « la communion anglicane libre », ce qui entretient la confusion avec l’Eglise anglicane qui n’a aucun rapport avec, compte cinq « prêtres » et 3 « évêques », un dans le Gers, un autre dans le Var, un dernier dans les Alpes Maritimes, tous non reconnus l’Eglise catholique. Elle est aussi implantée à Paris depuis fin 2020, dans le Nord et depuis fin 2019 dans deux localités du Tarn – l’évêché d’Albi avait d’ailleurs adressé une mise en garde à ses fidèles à ce sujet le 5 septembre 2019.