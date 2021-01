Prière pour l’unité des chrétiens ou grand n’importe quoi ?

Dans le cadre de la semaine de prière universelle pour l’unité des chrétiens, un certain nombre de célébrations se sont déroulées dans le diocèse de Perpignan-Elne durant ces dix jours. Deux échanges de chaire ont eu lieu entre le pasteur de l’églisé Luthéro-réformée et l’évêque Mgr Turini, ainsi qu’une célébration oecuménique à la chapelle Saint Jean Paul II samedi 23 janvier en présence de protestants et évangélistes.

L’Homélie de Mgr Turini au temple – échange de chaire avec la pasteure Kontzy Mairesse le 24/01/20

La prédication de la Pasteure Nikola Kontzy Meresse à la cathédrale – échange de chaire avec Mgr Turini le 17/01/21