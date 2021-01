Mgr Valentin remet François de Rugy à sa place

Le député LREM François de Rugy a attaqué l’Eglise à propos de la liberté scolaire, lors du débat en commission qu’il présidait samedi 23 janvier sur le projet de loi visant à « conforter le respect des principes de la République » :

« Ce n’est pas nouveau que les religions veuillent prendre la main sur la vie des gens à travers l’école, les clubs sportifs, tout un tas d’organisations. Cela a existé à d’autres époques, en France massivement avec la religion catholique ».

Evoquant l’« influence étrangère » souvent reprochée aux musulmans, le député a ajouté :

« elle existe depuis toujours, et en l’occurrence pour ce qui est de l’Eglise catholique, vous vous rappelez que c’est aussi une affaire diplomatique entre la France et le Vatican. […] Les évêques en France sont nommés non seulement par le pape bien sûr mais avec le nonce apostolique qui je crois n’est pas français en général… »