Le Père Éric de Thézy élu supérieur général des Serviteurs de Jésus et de Marie

Le chapitre général des Serviteurs de Jésus et de Marie s’est réuni du 11 au 22 janvier 2021 en l’abbaye d’Ourscamp. Les capitulants ont élu Père Éric de Thézy comme supérieur général, et comme conseillers : les pères Raphaël Duchon, Maximilien-Marie Lamourère, et Stéphane-Marie Joubert.

Le Père Éric a choisi comme assistant général le Père Raphaël Duchon.

Les prieurs actuels (Père Éric à l’abbaye Notre Dame d’Ourscamp, Père Raphaël au prieuré Saint Bernard d’Ottmarsheim, Père Samuel de Colnet à la Casa Padre Lamy d’Oro Verde en Argentine) sont prolongés dans leur mandat pour les mois à venir.

Fondée par le père Lamy au début du XXe siècle, les Serviteurs de Jésus et de Marie sont 30, répartis dans trois maisons : 6 sont en Argentine, 11 en Alsace et 13 à Ourscamp.