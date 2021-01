La chute de l’Institut théologique pontifical Jean-Paul II

La décadence ne s’arrête pas là : la page Facebook de l’Institut Jean-Paul II a repris un article publié le 20 janvier dans l’édition italienne du Huffington Post :

L’un des universitaires interrogés, Stefano Ceccanti, professeur de droit public à l’Université Sapienza et député du Parti Démocrate, y affirmait :

« Biden a un problème avec la moitié de l’Eglise catholique américaine, celle qui s’est formée depuis les nominations épiscopales des deux précédents pontificats, sur la rhétorique de principes non négociables et qui, de plus, est opposée à la fois à Biden et au Pape François, et ce n’est pas un hasard. »