Des nouvelles des Bénédictins de l’Immaculée

Fondée en 2008 par le RP Jehan de Belleville à Villatalla dans le diocèse d’Albenga-Imperia (Italie), la communauté des Bénédictins de l’Immaculée s’est vue confier le Couvent des Capucins de Taggia dans le diocèse de Vintimille-Sanremo (voisin de la frontière française). La communauté compte désormais 7 membres.

Chers Amis et bienfaiteurs

Ces tous deniers mois, par la grâce de Dieu, notre communauté a grandi en doublant quasiment le nombre de ses membres avec la rentrée de 3 postulants dont les deux premiers viennent de revêtir le saint habit et recevoir leur nouveau nom de religieux : frère Benoît et frère Placide. Nous ne pouvons y voir que bénédictions et encouragements de Dieu qui, après nous avoir fait don d’un couvent de capucins, à découvrir maintenant sur notre blog, nous a envoyé un excellent trio de vocations.

Il est bon de former une famille unie par une même soif d’absolu et de virginité spirituelle. Saint Benoît la nomme la très forte race des moines cénobitiques, c’est-à-dire qui vivent en commun. Et pour saint Basile, auquel se réfère le patriarche des moines, la vie cénobitique est la seule vie intégralement chrétienne parce qu’elle permet seule d’observer tous les commandements du Seigneur et leur synthèse dans le double commandement d’amour de Dieu et du prochain. C’est en communion réelle et effective avec ses frères que le moine cherche dans l’humilité, le service et l’amour, à accomplir tous les commandements de Dieu. On ne se sauve pas seul mais en famille, comme le manifeste le dogme de la Communion des Saints.

Telle est et doit être aussi votre vie de famille. Notre fondateur, Dom Gérard, nous rappelait souvent qu’en famille, aimer veut dire: se dévouer, se supporter et se pardonner.

La fête toute proche du 2 février qui se rattache au mystère de Noël évoque par son symbolisme, la procession de la Chandeleur, la procession aux cierges, la manifestation du Christ lumière du monde accueilli au Temple par le vieillard Siméon. En ces temps de ténèbres où règnent l’erreur, l’ignorance et le mensonge nous prions que la lumière de la foi catholique demeure au sein de vos familles. Contre un monde qui a la haine de Dieu, il faut le remettre au centre de toute vie humaine, familiale, sociale et politique.

Tels sont pour cette nouvelle année déjà bien commencée les vœux nous vous offrons et portons pour vous dans notre cœur et notre prière. Aimons particulièrement la Vierge Immaculée, notre mère. Qu’elle vous protège, vous communique sa paix, sa tendresse et toute sa joie intérieure, qui sont les prémices des promesses de bonheur et d’éternité de Jésus Christ, son fils et notre Sauveur.

Père Jehan, mbi

Prieur