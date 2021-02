Mgr Luc Crépy nommé à Versailles ?

La nouvelle n’est ps officielle mais une fuite d’un article de RCF (daté du 8 février !) annonce la nomination de l’évêque du Puy-en-Velay à Versailles.

Né le 12 mai 1958, Mgr Crépy est titulaire d’un doctorat en biologie végétale. Membre de la congrégation des Eudistes (Congrégation de Jésus et Marie), il a été ordonné prêtre le 21 mai 1989 à Paris pour officier ensuite dans le diocèse d’Evry.

Il fut

enseignant en théologie morale à l’Institut catholique de Paris (1990 – 2011)

Recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans (1995 – 2001)

Président de la Conférence des supérieurs majeurs de France (CSMF) (2001 – 2007)

Provincial de la province France-Afrique (2001 – 2007)

Recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans (2007 – 2012)

Vicaire général de la Congrégation de Jésus et Marie (2012 – 2015)

Il a été nommé évêque du Puy le 12 février 2015.

Au sein de la CEF, il est président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie et membre de la commission épiscopale de la Mission de France.

Est-ce une bonne nouvelle pour Versailles ? Rien n’est moins sûr. Successeur de Mgr Brincard, Mgr Crépy avait hérité d’un diocèse en assez bonne santé : finances saines et clergé relativement jeune, présence des forces vives : Sœurs apostoliques de St Jean, fraternité monastique à Sereys, Oblats de Saint Vincent de Paul et communauté Saint Martin. Des prêtres jeunes sont aussi venus grossir les rangs du presbytérium et, pour certains, recevoir l’incardination dans le diocèse. En moins de deux ans, Mgr Crépy a congédié des laïcs influents et fait fuir les prêtres et les communautés:

La déléguée à la pastorale familiale du diocèse, par ailleurs correspondante locale de l’Alliance Vita. Au bout de quelques mois, ne parvenant pas à la remplacer, il décide finalement de la réintégrer à la grande surprise de tous.

Le docteur Bernard Dubois , animateur et fondateur des Sessions Agape au Puy, est mis en demeure de cesser ses activités avec interdiction de résidence dans la ville, sans aucune raison. Mgr Brincard, en lien avec une équipe de psychiatres et théologiens, avait bien cadré le fonctionnement de ces sessions auxquelles des dizaines de milliers de personnes ont participé avec grand fruit.

Plusieurs prêtres dynamiques ont demandé à changé de diocèse : l'un part en Normandu, un autre aux Armées, un 3e à Notre-Dame de Vie, un quatrième etc…

La communauté Saint Martin, au terme d’un bras de fer, a décidé de se retirer pour répondre à d’autres demandes d’évêques avec lesquels la coopération missionnaire sera plus respectueuse de son charisme.

Monseigneur Gobilliard avait été appelé à la rescousse pour servir de médiateur entre les jeunes prêtres et Mgr Crepy.

Une rencontre entre les prêtres et l’évêque a été très mouvementée : le jeune clergé et de nombreux autres, moins jeunes, ont fait savoir leur amertume et, pour certains, leur colère.