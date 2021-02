Le Torpt (Eure) : l’église bientôt comme neuve

Il y a d’un côté les communes et les institutions qui abandonnent l’entretien courant de leurs églises, et qui prétextent lorsque la ruine est venue que les travaux vont coûter des sommes astronomiques pour ne pas les faire ou détruire les bâtiments, et il y a celles qui entretiennent le patrimoine au fil des années et parviennent à le restaurer.

Les élus du Torpt (Eure) se placent dans la seconde catégorie. Après une bonne quinzaine d’années de travaux divers sur l’église – murs, voûtes, toiture, intérieur… ils en voient le bout et prévoient la remise en état du système électrique des cloches pour ce mandat. Un étalement dans la durée qui permet aussi de limiter la facture sur la mandature tout en donnant régulièrement du travail aux artisans locaux.

Contre les vandalismes qui empoisonnent la vie des habitants, ils prévoient aussi, comme beaucoup de communes rurales et périurbaines, de recourir à la vidéo-protection ; les installations peuvent être subventionnées jusqu’à 40% de leur montant hors taxe.

Source : L’Eveil de Pont Audemer, 11/2/2021