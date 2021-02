« Dieu est de votre côté » : le message de 12 évêques américains aux jeunes LGBT

Il n’y a pas qu’en Argentine que l’Eglise se commet avec le lobby gay. Aux Etats-Unis, la fondation Tuler Clementi, créée pour protéger des jeunes LGBT de l’intimidation, a publié une déclaration signée par douze prélats.

« Comme nous le voyons dans les Évangiles, Jésus-Christ a enseigné l’amour, la miséricorde et l’accueil pour tous, en particulier pour ceux qui se sentaient persécutés ou marginalisés de quelque manière que ce soit ; et le catéchisme de l’Église catholique enseigne que les personnes LGBT doivent être traitées avec respect, compassion et sensibilité.

L’Église catholique valorise la dignité que Dieu a donnée à toute vie humaine et nous saisissons cette occasion pour dire à nos amis LGBT , en particulier les jeunes, que nous sommes avec vous et que nous nous opposons à toute forme de violence, d’intimidation et de harcèlement dirigé contre vous. Surtout, sachez que Dieu vous a créé, Dieu vous aime et Dieu est à vos côtés. »

Les signataires sont :

Le cardinal Joseph W Tobin , de l’archidiocèse de Newark (New Jersey)

, de l’archidiocèse de Newark (New Jersey) L’ archevêque John C Wester , archidiocèse de Santa Fe (Nouveau Mexique). Ce dernier a expliqué qu’en tant qu’ancien professeur des écoles, il avait signé cette déclaration car il voulait que les jeunes LGBT sachent qu’ils « ont de la valeur et que ce sont des enfants de Dieu ».

, archidiocèse de Santa Fe (Nouveau Mexique). Ce dernier a expliqué qu’en tant qu’ancien professeur des écoles, il avait signé cette déclaration car il voulait que les jeunes LGBT sachent qu’ils « ont de la valeur et que ce sont des enfants de Dieu ». L’évêque Stephen Biegler , diocèse de Cheyenne (Wyoming)

, diocèse de Cheyenne (Wyoming) Les évêques John P Dolan et Robert McElroy , diocèse de San Diego (Californie)

et , diocèse de San Diego (Californie) L’évêque John P Kopacz , diocèse de Jackson (Mississipi)

, diocèse de Jackson (Mississipi) L’évêque John Stowe , diocèse de Lexington (Kentucky)

, diocèse de Lexington (Kentucky) L’évêque Anthony B Taylor , diocèse de Little Rock (Arkansas)

, diocèse de Little Rock (Arkansas) L’évêque Edward Weisenburger, diocèse de Tucson (Arizona)

Et trois évêques émérites, l’évêque Thomas Gumbleton (Detroit), Denis Madden (Baltimore) et Ricardo Ramirez (Las Cruces, Nouveau Mexique).

Ces évêques semblent ignorer que le catéchisme de l’Eglise catholique présente les relations homosexuelles comme des « dépravations graves ». A moins qu’ils ne veulent le changer.

