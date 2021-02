Eglises parallèles. L’église « catholique romaine d’Angleterre » n’a rien de catholique

Sur le web, on trouve une énigmatique Mission catholique traditionnelle Notre-Dame du Lien et du Christ Roi » qui a son siège en France près de Rennes. Elle se présente comme une dépendance de « l’Eglise catholique romaine d’Angleterre » qui en réalité… n’a rien de catholique et est schismatique.

Ses pseudo-évêques sont présentés sur son site où l’église prétend être une « église du Vatican de rite latin ». La mission « catholique traditionnelle » n’a d’existence que sur une page Facebook.

Comme beaucoup d’églises parallèles, elle met l’accent sur l’aspect visible du culte et les funérailles (messes de requiem, absoutes, bénédiction au cimetière) ainsi que les visites domiciliaires et les bénédictions des maisons et des champs – tous champs abandonnés par l’Eglise avec le Concile et où les églises schismatiques prolifèrent.

Nous nous étions déjà fait écho de l’avertissement de l’évêché de Toulon par rapport à un faux prêtre issu d’une église schismatique qui dirigeait des prières au crématorium de la Seyne sur Mer.

Se réclamant de Mgr Carlos Duarte Costa, un évêque brésilien excommunié par Pie XII et qui est à l’origine de plusieurs églises schismatiques, l’Eglise « catholique romaine d’Angleterre » s’en est à son tour détachée. Comme précisé sur son site sur ce schisme dans le schisme : « depuis novembre 2009, l’Église catholique d’Angleterre et du Pays de Galles a rompu toute communication après la mort du défunt patriarche du Brésil à cause des différences entre la nouvelle Église catholique brésilienne réformée sous son nouveau chef autoproclamé. La raison était due à des différences doctrinales et dans le fait que nous sommes du Rite latin tridentin et que le nouveau chef n’était pas d’accord avec notre utilisation de la langue et des rites romains ».

En France, cette « église catholique romaine d’Angleterre » a un titulaire, qui se présente comme « Monseigneur Eric Roulet, archevêque titulaire », ce qu’il n’est évidemment pas. Portant soutane, et très évasif sur son diocèse d’origine ainsi que son celebret – et pour cause – ledit abbé Roulet aurait, selon nos informations, quelques dizaines de fidèles dans le sud-ouest de la France. Il réside près de Rennes.