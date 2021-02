“Résistance” : des prises de soutane à Avrillé et aux Philippines

Assez discrète, la « Résistance » ou « Fidélité Catholique », mouvement formé autour de Mgr Williamson par des abbés sortis de la FSSPX qui refusaient sa dénaturation par des accords avec le Vatican, a fondé deux séminaires, un dans le Maine, l’autre en Austrasie.

A Morannes-Daumeray, où l’ancien hôpital devenu hôtel-restaurant a été acquis, le séminaire Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, jusque-là à Avrillé, s’y est installé en septembre. Il se situe dans le centre du village, face à l’église, au cœur du Maine.

Le séminaire compte actuellement une quinzaine de séminaristes, dont un italien, un brésilien et un espagnol. Le 26 juin dernier, un diacre (Daniele Chirico) du séminaire et un père d’Avrillé ont été ordonnés prêtres par Mgr Faure. Ce 2 février, à Morannes, deux séminaristes, un français et un espagnol, ont reçu la soutane des mains de Mgr Faure. Dans quelques mois, une ordination d’un prêtre italien est attendue.

En Amérique du Sud, le 20 septembre, un prêtre a été ordonné par Mgr Thomas d’Aquin, un autre des quatre évêques de la Résistance – consacrés sans mandat pontifical – au monastère de Santa Cruz ; il s’agit de l’abbé June Mark Ligan.

Enfin à l’autre bout du monde, l’abbé Chazal a constitué un séminaire en Austrasie, à Cebu aux Phhilippines. En août dernier, ses séminaristes – deux indiens, deux coréens et un chinois notamment – étaient retenus en divers endroits par les restrictions liées à la pandémie. Un prêtre de rite chaldéen a rejoint la Résistance en Australie, l’abbé Mina Georges, en novembre dernier – quatre prêtres auraient approché le mouvement en vue de le rejoindre dans cette partie du monde (dont deux en Inde, où des prêtres diocésains ont déjà rejoint la Résistance).

Deux séminaristes philippins, Nino Cabigting et Alejandro Caballes, ont pris la soutane à la Chandeleur, rapporte l’abbé Chazal, qui indique qu’il a une dizaine de groupes et 300 fidèles en tout à Cebu. Son séminaire devrait connaître sa première ordination dans deux ans.