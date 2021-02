Des litanies injustement méconnues : celles de l’humilité

Ecrites par le cardinal Merry Del Val (1865-1930), ces litanies de l’humilité gagneraient à être affichées, en grand, à la porte des salles de presse, des permanences des élus, des assemblées parlementaires, des lieux où souffle l’esprit de l’action publique… et probablement des paroisses et des diocèses où les egos s’affirment et luttent, au détriment du Bien Commun.

Ces litanies ont été lues le dimanche 14 février à la messe de Saint-Martin de Brétencourt (FSSP) par l’abbé Sébastien Damaggio. Cette église lumineuse dont la nef date du XIIe et le reste du XVe est une des communautés traditionnelles historiques de l’ouest de l’Ile-de-France, à la pointe sud des Yvelines. Elle a fêté en 2014 ses quarante ans, et est desservie par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre depuis la fondation de celle-ci.

Le 13 juin 2019, le pape François les a recommandées aux nonces apostoliques, ses représentants, qu’il a rencontrés au Vatican.