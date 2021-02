Saint-Merry c’est fini

En mai 1975, le Cardinal François Marty, archevêque de Paris, confie à Xavier de Chalendar et un groupe de chrétiens une mission de présence d’Église dans un lieu en pleine mutation, le quartier Halles Beaubourg. Ainsi est né le Centre Pastoral Halles Beaubourg (CPHB), dénommé Centre Pastoral Saint-Merry. Cette église est habituée des scandales : voire ici et là.

De 2015 à 2018, le père Daniel Duigou fut curé de Saint-Merry. Ce prêtre est connu pour ses délires gravement hétérodoxes. Il fut remplacé par Mgr Benoist de Sinety, administrateur de la paroisse, avant l’arrivée du père Alexandre Denis le 1er septembre 2019, lequel a démissionné le 11 janvier 2011. Le père Christophe Aubanelle, curé de Saint-Nicolas-des-Champs, est alors nommé administrateur pour la paroisse de Saint-Merry.

Le 7 février 2021, Mgr Aupetit a mis fin au centre pastoral. Le 28 février, une dernière messe est prévue.

« Je vous annonce mettre fin à dater du 1er mars 2021 à la mission confiée par le cardinal Marty en 1975 au centre pastoral Saint-Merry. » « C’est la seconde fois en moins de trois ans que le curé de votre paroisse est contraint de quitter sa mission brutalement devant la violence des attaques dont il fut l’objet ». « Il est de ma responsabilité de tirer les conséquences de ces événements profondément tristes et injustifiables. Les désaccords qui peuvent s’exprimer ne justifient en aucun cas la méchanceté, l’absence de charité et la volonté de détruire ainsi manifestées à l’encontre de vos pasteurs. »

Tel un laboratoire du progressisme, le centre mélange l’accueil des pécheurs et le soutien aux péchés : homosexuels, divorcés remariés, etc. Prêtre et laïcs sont mis sur le même plan en « coresponsabilité ».

Les laïcs du centre pastoral ont sollicité de l’archevêque une demande d’entretien.

Dans son courrier, Mgr Aupetit mandate Mgr Benoist de Sinety, vicaire général, pour gérer la suite des activités.