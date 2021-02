Inscriptions aux camps et colonies organisées par la Fraternité Saint-Pierre

Chaque été, dans le cadre de leur apostolat, des prêtres et séminaristes de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre organisent et encadrent des camps pour jeunes de 6 à 28 ans. Tous ces camps sont déclarés auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Répartis sur tout le territoire, chaque camp a sa propre spécificité. Vous trouverez ci-dessous la liste des différents apostolats d’été proposés. En vous rendant sur le site internet du camp, vous pourrez avoir de plus amples renseignements. Les camps organisés par la Fraternité Saint-Pierre permettent à vos enfants de vivre de vraies vacances chrétiennes, dans un esprit de détente, de joie et de charité.

Les inscriptions sont ouvertes depuis ce 18 février

Colonie Fra Angelico (garçons et filles de 10 à 17 ans)

Colonie Saint Jean Baptiste de la Salle (garçons et filles de 6 à 11 ans)

Camp Notre-Dame de Grâce (garçons de 7 à 13 ans)

Raid Saint-Michel (garçons de 13 à 17 ans)

Colonie Saint-Antoine (garçons et filles de 7 à 11 ans)

Route Saint-Pierre (jeunes gens et jeunes filles de 18 à 28 ans)

Colonie Saint-Bernard (garçons et filles de 7 à 11 ans)

Camp Saint-Louis (garçons de 15 à 17 ans)

Session pour les familles (familles avec les enfants jusqu’à 15 ans)

