C’est la fin des haricots

On me signale un message du pape, signé de Mgr Gallagher, secrétaire des relations avec les Etats, à l’occasion de la journée mondiale… des légumes…

Traduction libre :

J’apprécie l’opportunité de participer à cet événement qui commémore le nouvel anniversaire de la Journée mondiale des légumes. Avec cette initiative, nous voulons également mettre en évidence le rôle fondamental du milieu rurale dans la production et la distribution de nourriture à travers des mécanismes coopératifs qui, essentiellement, trouvent leur raison et leur force dans l’amour des autres et dans le travail en commun. Les légumes sont un aliment noble avec un énorme potentiel pour renforcer la sécurité alimentaire dans le monde. Ils sont dépourvus de fierté et ne reflètent pas le luxe, alors qu’ils sont un élément essentiel d’une alimentation saine. Ce sont des aliments simples et nutritifs qui surmontent les barrières géographiques, l’appartenance sociale et les cultures. Les lentilles, les haricots, les pois et les pois chiches peuvent être trouvés sur les tables de nombreuses familles, car ils sont capables de satisfaire différents besoins en protéines dans notre alimentation quotidienne. Je voudrais vous rappeler que le mot légumes dérive du terme latin «legumen» et fait référence aux fruits ou gousses qui sont récoltés non pas en fauchage, mais en déchirant les plantes à la main. Ce travail évoque naturellement les mains rudes, dues au contact avec la terre et aux climats difficiles, à des heures inconfortables, que les travailleurs ruraux, en particulier les femmes, ont fait et font encore. Malheureusement, et les statistiques l’indiquent, il y a encore de nombreuses personnes, parmi lesquelles nous ne pouvons oublier les enfants, qui n’ont pas accès aux ressources les plus élémentaires et manquent d’une alimentation saine et suffisante. La faim continue de frapper de nombreuses régions du monde avec son fléau mortel, une situation qui a été exacerbée par la crise sanitaire que nous traversons. Dans ces moments, la tâche de cultiver la terre sans l’endommager est urgente, afin que nous puissions partager ses fruits en pensant non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux générations qui viendront après nous. […]