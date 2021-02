Inscriptions aux colonies d’été de l’Institut du Christ Roi

Comme chaque année, l’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre propose à vos enfants des vacances chrétiennes et reposantes, rythmées par la prière, les sorties et les jeux… Les aumôniers, séminaristes et sœurs Adoratrices essayent chaque été d’élever les jeunes âmes qui leur sont confiées, à l’école de saint François de Sales.