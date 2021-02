Soutenez la restauration du Chemin de Croix de la Collégiale Saint-Just (Lyon)

La Collégiale Saint Just (Lyon 5è) est desservie par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre depuis quelques années… Cette vaste et belle église a subi les affres du temps. Cette collégiale a été reconstruite au XVIè siècle sur l’une des plus anciennes églises de Lyon qui a accueilli plusieurs papes, un roi…

L’association Collégiale Saint Just Mémoire et Patrimoine lance un appel aux dons pour la restauration de ce chemin de croix originaire d’Italie. Il s’agit de 14 peintures sur toile. Elles mesurent 1,58 sur 0,78 cm et furent réalisées à la demande de la Vénérable Marie Potter, née à Bermondsey en Angleterre le 22 novembre 1847 et morte à Rome le 9 avril 1913, pour son couvent des sœurs du Cœur de Marie à Rome. Une intervention est nécessaire pour l’ensemble des œuvres.

