États-Unis : un évêque prie pour la conversion de Joe Biden

Il ne mâche pas ses mots contre Joe Biden. Mgr Joseph Strickland, évêque de Tyler (État du Texas), s’est insurgé contre les récentes prises de position du président Joe Biden sur l’avortement.

Pour l’évêque, qui n’en est pas à sa première intervention dans le débat sur les rapports des hommes politiques à la défense de la vie, Joe Biden doit se convertir.

Parole d’évêque (et de texan !):

I join other bishops in voicing our dismay at President Biden’s aggressive support of abortion as he also flaunts his self-proclamation that he is a devout Catholic. A devout Catholic does not support an anti-life agenda. I pray for his stoney heart to be converted.

