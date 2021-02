L’Institut du Christ Roi développe son apostolat de Chicago (USA)

L’Institut du Christ Roi vient d’acheter un nouveau bâtiment (une ancienne école) voisin de son église le Sanctuaire du Christ Roi (Shirne of Christ the King) à Chicago et de sa maison provinciale afin de développer son apostolat local :

L’apostolat de Chicago a acheté le bâtiment de l’école adjacent au siège provincial américain de l’Institut pour être le nouveau lieu de leur apostolat et le centre de la vie paroissiale, en l’appelant “Maison de la Sainte Famille”. Avec l’acquisition des bâtiments de cette école, l’apostolat local de l’Institut à Chicago et notre siège provincial américain ont maintenant l’espace dont ils ont besoin pour grandir et développer leurs objectifs respectifs : la pastorale dévouée aux âmes de la région pour l’apostolat, et, l’administration de notre famille spirituelle au plan national pour notre siège. Distincte du siège provincial américain de l’Institut et du sanctuaire du Christ-Roi (que tous les apostolats américains de l’Institut aident à reconstruire ensemble), la Maison de la Sainte Famille fournira l’espace nécessaire aux fidèles locaux de Chicago pour grandir et développer leur apostolat.

L’Institut du Christ Roi s’est fortement développé ces dernières années aux Etats-Unis comptant aujourd’hui une vingtaine d’implantation dans le pays dont la maison provinciale est à Chicago. Le Sanctuaire du Christ Roi qui avait subi un grave incendie en 2015 est toujours en reconstruction.

ICRSP Province des Etats-Unis