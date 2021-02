Isère : l’Ermitage Saint-Benoît de Fitilieu souhaite reconstruire sa chapelle

L’Isère abrite, entre Saint-André le Gaz et Chambéry, un ermitage bénédictin créé par le frère Toussaint Menut – aussi connu par le projet Gregorio et pour sa connaissance du grégorien et de l’informatique.

Depuis le 3 septembre 2020, cet ancien moine du Barroux puis des bénédictins de l’Immaculée, qui vit une expérience érémitique depuis dix ans, d’abord en Italie (diocèse d’Albenga) puis en France, a créé une association dénommée Les Ermites de Saint-Benoît. Il y célèbre l’office divin selon l’ancien rite.

Il a obtenu le 6 août dernier un permis pour rebâtir en plus grand la chapelle de son ermitage – dédiée à sainte Monique, et réhabiliter une dépendance jointive pour y aménager trois cellules monastiques, pour les retraitants de passage.

L’ermitage Saint-Bède se trouve près des Abrets en Dauphiné, à 30 minutes de Chambéry, 40 mn de Grenoble et une heure de Lyon ou d’Annecy ; la commune est accessible par train et car TER (ligne Chambéry – Saint-André le Gaz).

Informations sur le projet

Faire un don