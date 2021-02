Cause des saints : Armida Barelli bientôt béatifiée

Le pape, ce 20 février, a reçu en audience le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour la Cause des Saints. Il a donné son accord pour la promulgation du décret concernant le miracle, attribué à l’intercession de la vénérable Armida Barelli, du Tiers-Ordre Séculier de Saint François, co-fondatrice en 1921 de l’Institut Séculier des Missionnaires de la Royauté de Notre Seigneur Jésus Christ.

Cette future bienheureuse est née le 1er décembre 1882 à Milan (Italie) et morte à Marzio (Italie) le 15 août 1952 ; elle est inhumée dans la crypte de l’institut catholique du Sacré-Cœur à Milan. Le miracle qui est attribué à son intercession a eu lieu à Prato (Italie) en 1989 : Le 5 mai 1989, Mme Alice Maggini, 65 ans, a été heurtée par un camion alors qu’elle était à bicyclette et elle a subi de ce fait une grave commotion cérébrale ; les médecins prévoyaient des séquelles graves.

C’est alors que la famille d’Alice Maggini a invoqué l’intercession d’Armida Barelli: alors, sans que l’état de la science ne puisse l’expliquer, Alice Maggini s’est rétablie complètement et sans séquelles ; elle a ensuite pu a continuer sa vie de façon complètement autonome jusqu’à son décès en 2012.

Selon Radio Vatican, « son zèle apostolique et missionnaire l’a amenée à donner naissance à une initiative de sœurs toujours actives en Chine, mais son engagement visait avant tout à sensibiliser au droit et au devoir des femmes de participer à la vie de la société civile et à celle de l’Église. L’objectif était de faire en sorte que les femmes puissent apporter leur expérience personnelle dans une réflexion sur la dimension du sacré ».

Sources : Vatican News, Zenit