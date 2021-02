Rappel à Dieu du RP Bernard Lecareux

Ce 22 février 2021, le RP Bernard Lecareux, fondateur de la Fraternité de la Transfiguration (Mérigny, dans l’Indre), a rendu son âme à Dieu.

Ordonné prêtre du diocèse de Paris en 1964 puis en paroisse dans le diocèse de Nanterre, l’abbé Lecareux avait obtenu de pouvoir s’installer dans le diocèse de Bourges même si les liens avec le diocèse se sont distendus en raison sa proximité avec la Fraternité Saint-Pie X, dont elle partage l’attachement à la liturgie et la doctrine traditionnelles. Depuis quelques années, la communauté a pour Supérieur le RP Jean-Marie.

La Fraternité de la Transfiguration, fondée par le R.P. Lecareux en 1970 à Mérigny (Indre), s’efforce de continuer son œuvre dont l’esprit se caractérise par : la vie de prière et d’adoration; la recherche de l’unité catholique pour ramener à l’unique Bercail, la sainte Eglise romaine, ceux qui s’en seraient éloignés : « Ut sint unum » (Jn 17, 21) ; le zèle missionnaire pour travailler à cette unité dans la vérité reçue de l’Eglise et dans la charité, selon l’Epître de l’apôtre st Paul aux Ephésiens (4, 15) : « Veritatem autem facientes in caritate ».



La Fraternité compte une vingtaine de membres (frères et prêtres) et une quinzaine de soeurs. Les prêtres desservent une douzaine d’apostolats paroissiaux ou écoles dans le centre et l’ouest de la France. Les membres reçoivent les ordres au Séminaire d’Ecône (FSSPX).