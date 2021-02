Elven : la fondation du Patrimoine collecte 95.000 € pour la restauration de l’église

En matière de patrimoine religieux, il y a ceux qui détruisent – comme l’Université catholique de Lille – et ceux qui restaurent et entretiennent – une très grande majorité de municipalités en Bretagne. A Elven dans le Morbihan, la mairie a entamé de gros travaux de rénovation de l’église Saint-Alban, pour lesquels la fondation du Patrimoine a collecté 74.000 € de dons de 150 donateurs depuis fin 2017.

L’association a déjà remis 10.000 € à la commune pour la première tranche (maçonneries du choeur et de la sacristie) et a donné 12.000 € à la municipalité pour la seconde tranche (parements intérieurs du choeur; couverture). L’église date pour l’essentiel du XIXe (1865-75), avec un choeur et une sacristie du début du XVIe siècle (1525).

Campagne de dons pour l’église Saint-Alban

Source : Ouest-France