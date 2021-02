Loi de 1905 : la Conférence des Évêques de France réécrit l’histoire

La Porte Latine a souligné que le député Jean-Luc Mélenchon avait fort justement remarqué le réécriture de l’Histoire par l’épiscopat français :

Le député de La France Insoumise, s’est félicité le 1er février, lors du débat parlementaire au sujet de la loi sur les séparatismes, du revirement doctrinal qu’il constate chez les évêques de France. Dans une lettre adressée au président de l’Assemblée Nationale, ils défendent la loi de 1905 comme une « loi de liberté » (ce sont les termes qui furent utilisés par Aristide Briand qui défendit la loi de séparation de l’Église et de l’État !) alors qu’elle fut à l’époque, rappelle-t-il, condamnée fermement par leurs prédécesseurs et le pape saint Pie X dans son encyclique Vehementer Nos.

Président de la Conférence des Évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort lui a répondu (sans le nommer) le 3 février lors d’une audition au Sénat. Loin qu’il faille s’étonner d’une quelconque rupture dans l’attitude des évêques entre 1905 et aujourd’hui, il faudrait selon lui constater une continuité. Comme ils le font aujourd’hui, l’Église et les évêques se seraient réjouis en 1905 de cette loi de séparation de l’Église et de l’État : « La vérité c’est que l’Église catholique, l’épiscopat français, en 1905, est très content de la loi de Séparation », affirme l’évêque de Reims devant les sénateurs, ajoutant : « Sur la Séparation elle-même, elle était, je crois, nécessaire et attendue ».

Certains journaux catholiques ont appuyé les dires de l’évêque de Reims en avançant que la ferme réprobation de saint Pie X et des évêques français contre cette loi portait avant tout sur un aspect circonstanciel : ils refusaient non pas tant le principe (applaudi par l’Église conciliaire) de la séparation entre l’État et l’Église, que l’établissement des associations cultuelles regroupant des laïcs chargés de gérer les biens du diocèse.

Une petite rétrospective historique permet de montrer qu’en ces matières, l’on ne peut que constater qu’en 2021, un député classé à gauche de l’échiquier politique est plus fiable qu’un évêque catholique.

La position de saint Pie X fut de condamner non seulement les associations cultuelles, mais d’abord et avant tout la séparation de l’Église et de l’État dans son principe. Une simple lecture de l’encyclique Vehementer Nos, le manifeste clairement. « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur » : voilà un jugement qui ne porte pas que sur la disposition particulière des cultuelles. Il énonce un principe général que le pape étaye par des arguments qui ne se résument pas non plus à des considérations particulières sur la loi de 1905, mais condamnent une telle séparation en elle-même :

Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée, en effet, sur ce principe que l’État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d’abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve dans l’existence comme il nous soutient. Nous lui devons donc, non seulement un culte privé, mais un culte public et social, pour l’honorer.

En outre, cette thèse est la négation très claire de l’ordre surnaturel ; elle limite, en effet, l’action de l’État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n’est que la raison prochaine des sociétés politiques, et elle ne s’occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière qui est la béatitude éternelle proposée à l’homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant, l’ordre présent des choses qui se déroulent dans le temps se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider.

Cette thèse bouleverse également l’ordre très sagement établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Ces deux sociétés, la société religieuse, et la société civile, ont, en effet, les mêmes sujets, quoique chacune d’elles exerce dans sa sphère propre son autorité sur eux. Il en résulte forcément qu’il y aura bien des matières dont elles devront connaître l’une et l’autre, comme étant de leur ressort à toutes deux. Or, qu’entre l’État et l’Église l’accord vienne à disparaître, et de ces matières communes pulluleront facilement les germes de différends qui deviendront très aigus des deux côtés. La notion du vrai en serra troublée. et les âmes remplies d’une grande anxiété.

Enfin, cette thèse inflige de graves dommages à la société civile elle-même, car elle ne peut pas prospérer ni durer longtemps lorsqu’on n’y fait point sa place à la religion, règle suprême et souveraine maîtresse quand il s’agit des droits de l’homme et de ses devoirs. Aussi, les pontifes romains n’ont-ils pas cessé, suivant les circonstances et selon les temps, de réfuter et de condamner la doctrine de la séparation de l’Église et de l’État.