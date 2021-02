Laïcité, séparatisme et bioéthique : analyse et proposition

La réalité aujourd’hui est qu’un croyant non franc-maçon ne peut pas vivre sans hypocrisie dans cette République dite laïque. La laïcité stricte est un mythe, ou alors il faut séparer le corps de l’esprit de chacun. De même, une séparation stricte du temporel et du spirituel est un mythe aussi ; malgré cela, la séparation des gouvernances de l’Eglise et de l’Etat est une bonne chose, et c’est l’esprit de la Nation, qui fait le lien entre les deux.

Nous arrivons aujourd’hui, à l’insoutenable dans un cadre de pandémie : dans une quasi-soumission et adoration de la médecine et de ses miracles, voici qu’Esculape vient réclamer son dû : des sacrifices d’enfants sur l’autel des soins.

Qui peut soutenir un instant qu’un fœtus de 9 mois n’est pas un enfant doté d’une âme (anima) ?

Mœurs, rites et chimères d’autrefois sont réalités d’aujourd’hui. L’effondrement social et moral est là, et il a déjà été la cause de la chute de sociétés dans l’Histoire.

Dans ce contexte, le jeûne et la prière sont nécessaires, mais à l’exemple de Ste Jeanne d’Arc, il est nécessaire de surcroit, de prendre les armes de notre temps. La communication est un bras pouvant tenir l’épée à double tranchant.

Messeigneurs, chacun d’entre vous par sa nomination épiscopale a reçu un pouvoir royal : guider spirituellement le peuple de Dieu de son diocèse. Ensemble, vous devez donc guider toute la Nation catholique de France, avec laquelle l’Etat fait preuve de séparatisme.

Je vous propose de ne pas laisser l’Homme sans Dieu, prendre part insidieusement à votre pouvoir par le truchement de la République, et de vous servir de l’épée ci-dessus citée.

Par la proposition au vote de lois iniques, un péché grave a été commis publiquement, en toute conscience, par des baptisés, vous êtes en droit de prononcer ensemble et publiquement leur excommunication factuelle de l’Eglise catholique jusqu’à une abjuration publique de leurs actes. Et, s’agissant entre autres du président de la République, M. Emmanuel Macron, je vous propose de demander ensemble au Pape François de prononcer l’enlèvement de son titre de chanoine du Latran.

En effet, si le parvis du Temple (l’Eglise) est laissé aux païens, vous avez le devoir d’en arpenter l’intérieur et le pourtour, et d’en vérifier la bonne tenue des règles.

Nous avons tous le désir de l’unité des Chrétiens, celle-ci ne peux se faire que dans le Christ, la Vérité, toute la Vérité et rien que la Vérité ; l’hypocrisie n’a pas sa place dans cette union, sous peine de n’être qu’une nouvelle tour de Babel.

Devant l’absurdité de la nomination du titre de chanoine du Latran à une personne promouvant de telles lois iniques, je ne blâmerais pas nos frères des Eglises aînées et cadettes (orthodoxes et protestantes) de rire de nous à nouveau, si aucune sanction n’était prise.

Les catholiques doivent reconnaître et corriger leurs égarements. Ne soyons pas tièdes, de peur d’être vomis de la bouche de notre Seigneur. Alors, un peu d’ardeur ! Et tenons ferme ce que nous avons de Vérité.

Ne laissez pas le peuple de Dieu, être conduit sur les chemins de la tentation par une poignée de boucs (qui nous font devenir chèvres).

Sed liberate nos a Malo. Respectueusement. A.B.