Découvrez l’Ecole Sainte Anne (Le Barroux) !

Fondée en 1998, l’école Sainte-Anne est située à quelques kilomètres de l’Abbaye Sainte-Madeleine (Le Barroux) et les moines en assurent l’aumônerie. L’école compte près de 70 élèves. L’école Sainte-Anne est à la fois indépendante, catholique et familiale. Elle a été reconnue comme école catholique par le diocèse d’Avingon (2014) et l’Abbaye Sainte Madeleine en assuren la tutelle.

Dans la lettre aux amis de l’école, Mme Maurice, directrice de l’école (et également co-fondatrice du Cours Sainte-Anne), nous livre une belle réflexion sur le bon sens.

N’hésitez pas à soutenir cette école par vos dons

Ecole Sainte-Anne (Le Barroux)