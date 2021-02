Pèlerinage à Pontmain le 13 mars avec la FSSPX

La Fraternité Saint-Pie X organise un pèlerinage à Notre-Dame de Pontmain à l’occasion des 150 ans des apparitions le samedi 13 mars 2021.

Benoît XV s’exprimant aux communiants de Rome le 30 juillet 1916, en pleine guerre mondiale, se plaignait que ses exhortations aux adultes soient restées vaines. Alors, il se tourna vers les enfants qui, par leur innocence, sont tout-puissants devant Dieu : « Tremblant par suite sur le salut du genre humain, mais ne désespérant pas cependant de la compassion de Celui qui fit les peuples guérissables, nous cherchons un refuge dans une pensée et dans un souhait : à savoir, qu’il plaise à la miséricordieuse longanimité du Père divin de considérer, plus que la pénitence des grands, l’innocence des petits. Et c’est pourquoi nous nous sommes adressés à vous, enfants… »

Ne sommes-nous pas dans une époque pire que celle de 1871 ou 1916 ? Nous vivons dans un État athée, anti-chrétien, qui promulgue les lois les plus opposées aux lois divines.

Et n’y a-t-il que l’État ? Même les hommes d’Église, malheureusement, manquent de foi pour redresser le bateau qui prend eau de toutes parts !

Alors, nous lançons un cri d’espérance à la « Belle Dame » qui vint en ce 17 janvier 1871 pour redonner espoir à une France suffocante face à une victoire programmée des Prussiens luthériens. Notre-Dame de Pontmain, apparaissait à des enfants, et leur demande de prier ! La prière de ces âmes innocentes obtint la libération de notre territoire largement envahi par l’ennemi prussien.

Pour s’y préparer, réciter la prière suivante: « Ô Marie conçue sans péché, terrible comme une armée rangée en bataille, écrasez toutes les hérésies qui sont dans le monde entier. Notre Dame de Pontmain, priez pour nous. Notre Dame de l’Espérance, sauvez l’Église, sauvez la France, sauvez-nous ! »

Attention, il est impératif de s’inscrire et de prendre connaissance des conditions sanitaires spécifiques sur le site : http://www.pontmain-fsspx.com