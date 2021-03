FSSP : Le Séminaire Saint-Pierre s’agrandit…

Nous avons évoqué il y a quelques semaines le projet de la Fraternité Saint-Pierre d’ouvrir un 2è séminaire en Europe (le 3è pour la FSSP) et plus particulièrement en France. La Fraternité Saint-Pierre compte plus de 170 séminaristes dont plus 80 pour le Séminaire de Wigratzbad.

N’ayant pas abouti (l’épiscopat se montrant aussi très réticent à l’égard des communautés Ecclesia Dei : il suffit de lire le récent document de la Conférence des Evêques de France), ce projet en France mettra donc du temps… la Fraternité Saint-Pierre poursuit donc aussi de nouveaux travaux au Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (Allemagne) :

Appel à l’aide Après avoir travaillé l’été dernier à “pousser les murs” et ainsi agrandir la chapelle intérieure du séminaire de Wigratzbad où se réunissent plusieurs fois par jour près de 80 séminaristes, d’importants travaux devront être réalisés cet été encore (avec entre autre la construction d’une tribune pour augmenter encore notre capacité d’accueil) et l’été suivant (ameublement intérieur d’un choeur de stalles et fabrication de nouveaux autels). Ces différents travaux auront, vous vous en doutez, un coût important. Nous nous permettons de solliciter votre aide “quadragésimale” pour offrir à Dieu une maison toujours plus digne de lui. Et pour offrir aussi à nos séminaristes une chapelle plus propice à l’élévation de leurs âmes et à leur formation liturgique. Ils y prieront tous les jours pour vous. Avant de venir, une fois prêtres, vous offrir la grâce des sacrements.

Soutenir le Séminaire Saint-Pierre