Victimes du Covid : une messe célébrée par l’évêque de Nîmes 26 février en France

La commission des conférences épiscopales d’Europe a lancé une chaine de messes et de prières pour les victimes de la pandémie de coronavirus. Des messes et des prières ont eu lieu ce vendredi 26 février en Europe.

D’autres ont eu lieu en Belgique 18 février dernier, et auront lieu au Luxembourg le 7 et 8 mars, Monaco le 11 mars et en Suisse le 29 mars. En France, la messe a été célébrée par l’évêque de Nîmes, Mgr Wattebled, sur le départ… et qui s’est montré bien plus pressé de répondre à l’appel des évêques européens plutôt qu’aux fidèles de la messe traditionnelle de son propre diocèse qui demandent depuis des années de pouvoir appliquer le Motu Proprio chez eux, plutôt qu’à Nîmes dont ils sont très éloignés par la route.

Source : Vatican News