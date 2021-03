Perpignan : âgée de 1000 ans, l’église Saint-Jean le Vieux attend sa restauration

Peu de perpignanais le savent, mais l’église Saint-Jean le vieux, qui fut l’église primitive de la vieille ville, célébrera ses 1000 ans en 2025. Désaffectée depuis 1890 pour abriter la centrale électrique qui alimentait la vieille ville, cette église contiguë à la Cathédrale a finalement été rétrocédée par Enedis à l’Etat. Le sénateur François Calvet espère qu’elle pourra être restaurée pour son millénaire, le gros œuvre ayant déjà été remis à niveau.

Problème – a-t-il exposé lors d’une visite du sous-préfet chargé de la Relance, Félix Thibault, le 19 février dernier – ces travaux sont actuellement à l’arrêt. Or, cette église du XIe agrandie en 1230-1246 et remaniée au XVIIIe avec la surélévation du clocher en 1709 (dont le 1er étage abrite une chapelle) doit être restaurée pour accueillir le trésor de la Cathédrale. Les travaux de transformation de l’église romane en centrale électrique à la fin XIXe ont également fait disparaître la tribune voûtée d’ogives et les chapelles latérales du XIIIe.

Source : la Semaine du Roussillon

Photos de l’église