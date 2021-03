Corrèze : après l’incendie de l’église de Voutezac, trois ans de travaux ?

L’heure est au bilan pour la mairie de Voutezac (Corrèze) après l’incendie de l’église de la commune le 19 janvier dernier ; si l’enquête s’oriente vers un court-circuit, la mairie prépare la restauration, qui devrait prendre du temps. Un délai de trois ans est avancé. D’ici là, les offices sont déplacés dans la chapelle de Saillant.

Déjà, près de 37.000 € sur les 60.000 escomptés ont été recueillis par des dons auprès de la Fondation du patrimoine ; l’association Voutezac Patrimoine a lancé une collecte de fonds complémentaire.

L’incendie a fait des dégâts notables : « le pignon et la charpente sont en partie détruits, le sol est endommagé, la toiture partie en fumée et un retable, pièce classée, datant du XVIIe siècle, rénové il y a une vingtaine d’années, mais aussi l’un des deux autels sont emportés par les flammes », résume France 3 ; par ailleurs l’intérieur de l’église est couvert de suie et de cendres.

Faire un don pour la restauration de l’église

Source : France 3 Nouvelle Aquitaine