Houssay (Mayenne) : reconstruire la flèche de l’église mais en désacraliser la nef ?

La restauration de l’église de Houssay, en Mayenne, par la mairie, interroge. Il est en effet question de reconstruire la flèche, détruite par la foudre depuis 1894 et dont l’église s’est très bien passée jusque là, mais aussi désacraliser la nef où la commune souhaite réaliser une salle polyvalente.

A partir de 2021, la commune de 500 habitants située entre Château-Gontier et Laval envisage de restaurer le clocher qui en a besoin, pour 500.000 €, et éventuellement reconstruire la flèche en faisant appel au financement participatif. Une seconde tranche concernant le chœur de l’église sera aussi préparée.

Plus discutable en revanche, la volonté de la commune de désacraliser et de reconstruire la nef : « On imagine notamment un espace d’accueil multifonction avec la création de grandes baies vitrées qui donneraient sur l’extérieur. Pourquoi pas aussi un espace culturel. Mais tout ça devra faire l’objet d’une concertation avec l’évêque », explique le maire dans le Haut-Anjou, le 25 février dernier.

Un moindre mal pour une commune comme Houssay qui se lance dans des grands travaux, mais échappe à la démolition de son église ? Pour le maire, « nous n’aurions pas fait une si grande économie que cela en déconstruisant l’église pour reconstruire un nouveau bâtiment. Et puis, qu’est-ce qu’un village sans clocher ? Les gens sont attachés au patrimoine ».

Source : le Haut Anjou