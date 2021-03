Tocqueville (Manche) : la restauration de l’église remet au jour les anges adorateurs

Depuis dix ans, l’association Alexis de Tocqueville se bat pour faire restaurer l’église Saint-Laurent de Tocqueville, une commune de la Manche située dans le Val de Saire, entre Barfleur et Saint-Pierre église. Les travaux de restauration des peintures de l’autel ont permis de découvrir, sous une couche de faux marbre, des anges adorateurs qu’il a été décidé de remettre à jour et de restaurer.

L’église, bâtie aux XIIIe-XIVe, remaniée entre 1609 et le début du XVIIIe et restaurée au XIXe (histoire et photos) connaît une nouvelle vague de travaux depuis 2009. « Une première tranche a porté sur la réfection complète de la toiture de l’église et celle du clocher », détaille la Presse de la Manche. « La rénovation des 16 vitraux et des meneaux a été réalisée entre 2010 et 2014, suivie de la réfection des murs intérieurs dégradés par l’humidité dans le chœur et les chapelles. Une deuxième tranche a été initiée en 2017.À ce jour, ont été effectués, la peinture de la statue extérieure du Sacré-Cœur, l’installation d’un éclairage intérieur indirect à Led pour la mise en valeur de l’édifice et la restauration du tableau classé, Le sacrifice d’Abraham ».

Près de 105.000 € de dons ont été collectés en plusieurs fois par la Fondation du patrimoine ; les activités de l’association et des subventions diverses permettent de compléter.

Les anges sont en cours de restauration par Delphine Hue, maître artisan en polychromie, chargée de la restauration des peintures et dorures du maître-autel.

Source : la Presse de la Manche