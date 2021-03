Patrimoine : des cloches et des clochers rénovés partout en France

L’une des conséquences peu évidentes du coronavirus est l’accélération de travaux de rénovation du patrimoine un peu partout en France, les communes étant à la fois soucieuses de procurer du travail localement et de réaffecter à l’entretien du patrimoine communal les crédits prévus pour les animations de fin d’année et les feux d’artifice qui n’ont pas eu lieu. Ainsi, des clochers et des cloches doivent être restaurés un peu partout en France. Petit florilège.

A Caudéran près de Bordeaux (33) le clocher de l’église Saint-Amand est en cours de restauration, cloches et structures comprises.

A Corcelles-les-Citeaux en Côte d’Or, les brides de la seconde cloche de l’église Notre-Dame ont été remplacées par l’entreprise Bodet (Trémentines) ; l’église abrite deux cloches datant de 1620.

Toujours dans l’est, à Chauvirey-le-Châtel en Haute-Saône, le clocher de 7 tonnes et la cloche de 950 kilos, déposés en novembre dernier, ont été remontés à 37 mètres de haut à leur place le 24 février, après restauration.

A Eu en Seine-Maritime, les cloches de la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole vont revenir le 17 mars prochain, après restauration. Ces trois cloches, Françoise-Victoire, Suzanne et Louise-Marie ont été mises au repos le 23 mai 2019 et descendues pour être restaurées le 19 septembre. Le premier confinement a retardé leur retour en Normandie.

A Verdigny dans le Cher, la municipalité annonce la dépose des deux cloches de l’église Saint-Pierre, envoyées à Saint-Priest près de Lyon pour y faire refondre leurs accroches ; au passage, planchers et réseaux électriques du clocher seront restaurés. La municipalité a l’intention de lancer une souscription pour permettre aux habitants de participer aux travaux.

En Bretagne, le 25 février dernier, la flèche de l’église de la Noë-Blanche et ses trois cloches ont été descendues avec une grue pour permettre leur restauration ; la plus petite des cloches, Anne-Marie, 250 kilos tout de même, a été expédiée chez Paccard en Savoie pour y être refondue. La commune prévoit de gruter le clocher restauré à sa place en avril ou en mai prochain et chiffre les travaux à 389.000 € ; une souscription sera ouverte sur le site de la Fondation du Patrimoine.

Toujours en Bretagne, la commune du Vieux-Marché (Côtes d’Armor) refond une cloche de son église Notre-Dame de Consolation. Thérèse fait partie des trois cloches installées en 1961 – appelée à chanter « l’union, la prière et la paix », elle doit être refondue par suite d’un trou. Elle pèse 450 kilos et sera refaite à l’identique par la fonderie de cloches Paccard. Les travaux, estimés à 40.000 €, seront pris en charge à 80% par le département dans le cadre du plan de relance. La cloche retournera à sa place dans trois mois, toute neuve.