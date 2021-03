Ecole primaire Saint Joseph (Sées)

A l’ombre de l’Institut Croix des Vents (collège et lycée de garçons) à Sées, l’école primaire Saint Joseph de Sées a ouvert ses portes en 2013. L’école compte aujourd’hui une trentaine d’élèves de la maternelle au CM2. Cette école mixte bénéficie de locaux à la Croix des Vents tout en étant un peu à l’écart. L’ouverture en 2018 de l’Institut Sainte-Anne (collège et lycée de filles) à Sées a accéléré l’installation de nombreuses familles aux alentours… qui devraient venir grossir les rangs de l’école Saint Joseph dans les années à venir. Pour ces 3 écoles, la Fraternité Saint-Pierre a missionné 6 prêtres et un diacre.

Depuis la Saint Nicolas, où les enfants ont dégusté des brioches offertes par un papa boulanger de l’école et des Saint Nicolas en chocolat offerts par les carmélites d’Alençon, beaucoup d’occasions se sont présentées pour partager d’autres goûters : les gâteaux d’anniversaire, les brioches de l’Epiphanie et les crêpes de la Chandeleur.

Pour fêter l’Epiphanie, les enfants ont assisté à la messe, et dans l’après-midi ont fabriqué des couronnes.

De nouvelles cordes à sauter, du nouveau matériel de motricité ont été offerts par des parents de l’école. Malgré la bise glaciale, nos petits écoliers ont apprécié les joies de l’hiver avec ses batailles de boules de neige. Depuis cinq ans la ville de Sées connaît un nouveau dynamisme avec pas moins de cinq familles qui s’installent dans les environs chaque année. Le primaire Saint-Joseph devrait accueillir de nombreux nouveaux élèves l’an prochain. N’hésitez pas à parler de la journée portes-ouvertes qui se tiendra le samedi 13 mars.

L’école Saint Joseph vous invite à sa journée porte ouverte le samedi 13 mars au matin. Le même jour a lieu la journée portes-ouvertes du collège-lycée.

Ecole Saint Joseph (Sées)