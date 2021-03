Des nouvelles du Monastère Saint-Benoît de Brignoles

Dans sa lettre aux Amis du Monastère (n°11, Carême 2021), les bénédictins du Monastère Saint-Benoît de Brignoles donnent des nouvelles de leur installation dans leur nouveau monastère.

Notre premier Noël à Brignoles devait être relativement tranquille, à cause des restrictions de voyage, lorsque des familles locales nous demandèrent si nous pouvions les accueillir, elles et leurs proches, pour la Messe de minuit. En résultat une très belle Messe solennelle de minuit, probablement la première dans notre église depuis la Révolution. La grâce de cette occasion fut encore plus manifeste dans l’appréciation par nos hôtes de la recette anglaise du vin chaud, servi après ! La présence croissante de fidèles aux messes et offices monastiques est une grâce particulière de notre nouvel emplacement. Il en va de même pour l’aide généreuse de nos amis, anciens et nouveaux, dans les travaux autour du monastère, pour s’occuper du jardin et nous garder nourris.

Après six mois à vivre sur un sol en béton, les cellules des moines sont maintenant carrelées et peintes. Nous avons eu des nuits très froides l’hiver passé, pas toujours soulagées par le fait que nous arrivions aux offices du matin dans une église en pierre non-chauffée !

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous préparons l’arrivée d’une généreuse donation de matériel d’église et de sacristie, y compris des bancs et un harmonium, provenant d’une chapelle d’hôpital désaffectée en Allemagne. Nous sommes profondément reconnaissants au donateur et à tous ceux qui ont contribué aux coûts du transport et d’installation. Le déménagement de la sacristie depuis le fond de l’église jusqu’à son nouvel emplacement libérera beaucoup plus d’espace pour les fidèles. Ce don demandait le nettoyage de la grande salle à côté de l’église qui servira de sacristie. Ce faisant, nous avons découvert de nombreux trésors, dont de la ferronnerie architecturale, parfois très ancienne, (que nous espérons pouvoir restaurer et utiliser) et, mieux encore, un ancien tabernacle et son pélican. Probablement c’était celui ici avant la Révolution.

Au jardin une nouvelle serre a été construite ; elle sert maintenant à cultiver de jeunes plants. Nos vieux oliviers et nos autres fruitiers ont été taillés et fumés.

Avec l’aide d’un aimable pèlerin, des espaces d’élevage a été établis pour les poules (nos premiers poussins de la saison sont attendus) et quatre élégants canards sont arrivés pour accroitre la communauté du monastère. Nous fûmes enchantés de recevoir la demande d’un groupe de scouts qui voulurent venir nous aider à nous occuper des jardins durant l’été.

Un an auparavant, nous avons confié notre achat à l’intercession de saint Joseph. Il ne nous a pas déçu. Grâce à la grande gentillesse d’un maçon retraité, nous sommes en train de tenir notre promesse d’élever un oratoire en l’honneur de saint Joseph dans l’enceinte du monastère. Si tout se passe comme prévu, il sera bénit par notre évêque après les premières vêpres de Saint Joseph, le 18 mars.

Les hôtes ont été moins nombreux que d’habitude à cause des restrictions de voyage, mais nous attendons au moins quatre visites vocationnelles sérieuses dans les prochains mois, d’autres devant être planifiées. Nous prions, en particulier cette année, pour que Dieu tout-puissant nous donne les ressources humaines et matérielles nécessaires pour continuer à bâtir ce monastère comme une vraie maison de prière dans la tradition bénédictine classique. S’il vous plait rejoignez-nous dans cette prière.