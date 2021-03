Prier en vue d’un examen : Saint-Joseph de Cupertino, Saint-Expédit

Un récent post du Forum Catholique revient sur les saints patrons à invoquer en vue d’un examen. Parmi d’autres, citons Saint-Joseph de Cupertino (1603-1663), béatifié en 1753 et canonisé en 1767, saint patron des étudiants en examen, et Saint Expédit, régulièrement invoqué aussi par les écoliers et les étudiants.

On trouve sur le web la neuvaine à Saint-Joseph de Cupertino, dont voici la prière : « O Bienheureux Joseph, qui aimez à vous montrer favorable envers vos dévoués serviteurs, je viens implorer votre aide pour cet examen que je dois subir. Malgré mon travail, ma bonne volonté, je crains de me laisser troubler et de ne pouvoir répondre convenablement. Rappelez-vous que vous vous êtes trouvé dans la même difficulté et que par l’obéissance et la puissante protection de votre Père des Cieux vous en êtes sorti heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l’assurance dans mes réponses, donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Je vous le demande pour l’amour de Jésus, de Marie et de Saint François dont vous fûtes l’enfant et le serviteur fidèle. En vous je me confie, très saint Patron des examens, et je suis convaincu que mon espoir ne sera pas trompé ».

Régulièrement invoqué, notamment à Caen, à Marseille (Saint-Cannat) ou à Lyon (Saint-Nizier) où il dispose de chapelles dédiées, particulièrement prié aussi à la Réunion, Saint Expédit a aussi sa prière :

« O Saint Expédit, toi qui es le patron des écoliers et étudiants,

Plein de confiance en ta fidèle intercession,

Je viens te demander de m’obtenir la grâce

De réussir dans l’examen que je redoute.

Je pense avoir apporté dans mes études

Toute l’application dont j’étais capable;

Mais je sais aussi que le Bon Dieu seul

Accorde tous les biens à ceux qu’il aime.

C’est pourquoi, Saint Expédit,

J’ai recours à ton assistance,

Afin que tu pries pour moi le Seigneur

Et qu’il daigne m’être favorable.

Qu’il m’accorde aussi la grâce

De pouvoir durant toute ma vie le servir

Avec autant d’amour que tu le servis toi-même »

Source : Le Forum Catholique