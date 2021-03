Nantes. Professeur Lefranc et Docteur François-René Laroche, RIP.

On nous prie de signaler le rappel à Dieu de deux valeureux défenseurs de la Vie et du bien commun, le professeur Gérard Lefranc et le docteur François-René Laroche . Les obsèques auront lieu ce vendredi au prieuré de Nantes de la FSSPX.

Avis d’obsèques

CHÂTEL-CENSOIR

Mme Pilar MÉDINA LEFRANC, son épouse ;

M. et Mme Bruno de LA MORINIÈRE,

M. Benoit de COUËT,

M. et Mme Joël HAUTEBERT,

M. et Mme Louis LEFRANC,

M. et Mme Alvaro ORTIZ,

M. et Mme Grégory d’HALLUIN,

ses enfants,

Ses 23 petits-enfants

et ses 3 arrière-petits-enfants

vous font part du rappel à Dieu du

Professeur Gérard LEFRANC

à l’âge de 86 ans.

La messe de funérailles sera célébrée le vendredi 12 mars 2021, à Nantes, à 10 heures, au prieuré de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.

Une bénédiction aura lieu le samedi 13 mars 2021, à 14 heures, en l’église de

Châtel-Censoir, suivie de l’inhumation.

Par ailleurs, « Les funérailles du Docteur François-René Laroche auront lieu au prieuré de la FSSPX à Nantes vendredi 12 mars 2021 à 14 heures.

Défenseur aussi de l’enfant à naître comme le Professeur Lefranc, et tant d’autres médecins fidèles au serment d’Hippocrate, le Docteur Laroche était un ancien pilier de la Cité Catholique, très proche de Jean Ousset et des Pères de Chabeuil.

Dans les années 1960, il a animé des cellules de formation en région parisienne.

Il a soutenu Mgr Lefebvre dès la fondation de la FSSPX. Son fils cadet, l’abbé Patrice Laroche, a été ordonné par Mgr Lefebvre en 1978, dont il fut par la suite le secrétaire et le conseiller canonique. Membre du chapitre général, l’abbé Laroche est actuellement professeur au séminaire de Zaitzkofen (Allemagne) ».

Sources : Le Forum Catholique, FSSPX