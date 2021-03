Ain : 1 million d’euros pour reconstruire le clocher foudroyé de Saint-Trivier de Courtes

Il y a un an, le 1er mars 2020, le clocher de l’église de Saint-Trivier de Courtes, dans l’Ain, s’effondrait après avoir été touché par la foudre. Le projet de reconstruction a été rendu public, il coûtera 1 million d’euros.

Le feu avait couvé pendant quelques heures dans cette église aux limites de l’Ain et de la Saône et Loire avant de se déclarer en début de soirée et de causer l’effondrement du clocher vers 22 heures ; néanmoins malgré la destruction de la flèche, les cloches sont restées en place suspendues dans le beffroi, et l’église en elle-même n’a pas eu de dégâts ; elle est classée MH.

Une des cloches s’est néanmoins brisée, et l’horloge a aussi été détruite. L’église ne devrait pas être rénovée avant fin 2022.

Source : le Progrès