Vendée : l’église Saint-Louis de la Roche sur Yon fermée d’avril à septembre

La seconde tranche du plan de travaux de l’église Saint-Louis – qui court jusqu’en 2027 pour une somme totale de 6.5 millions d’euros – a commencé ce 8 mars à la Roche sur Yon. Elle concerne les toitures et l’évacuation d’eau pluviale, d’abord au nord de l’église, puis au sud à partir de janvier 2022.

Par ailleurs du 4 avril à début septembre, l’église sera fermée pour des travaux intérieurs, notamment sur le chauffage et le système de sécurité incendie.

Commencée en 1808 dans le cadre de la fondation d’une cité administrative et militaire au centre géographique de la Vendée (Napoléon, puis Bourbon-Vendée ou encore Napoléon-Vendée) dans le style d’une basilique civile romaine, elle a été consacrée en 1830 puis achevée de 1850 à 1859. Le poids de la charpente a obligé les bâtisseurs à lui adjoindre 24 contreforts et deux chapelles latérales pour éviter que les murs ne cèdent, donnant au batiment une longueur de 72 mètres et une largeur de 51 mètres (26.8 sans les chapelles).

Source : France Bleu