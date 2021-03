Mexique : faute de protection sociale, les prêtres meurent massivement du Covid

D’après un récent rapport du centre multimédia catholique (CCM), un prêtre par jour est mort en moyenne en janvier 2021 du Covid, et ce principalement dans les diocèses où les religieux n’ont peu ou pas de couverture sociale.

Depuis le début de la pandémie au Mexique et fin janvier 2021, en tout 172 prêtres, 5 évêques, 10 diacres et 7 religieux sont morts du Covid au Mexique, avec une accélération en janvier dernier (37 prêtres, 1 évêque auxiliaire, 2 religieuses et 2 diacres).

Au Mexique, pays qui a 161.240 décès au 3 février dernier pour 126 millions d’habitants, soit un rapport de 0.0012 (pour comparer, la France a 89.300 décès au 9 mars pour 67 millions d’habitants, soit un rapport de 0.0013), le gouvernement estime qu’un confinement est impossible pour des raisons sociales et économiques – des régions entières échappent déjà au pouvoir central et sont sous la coupe des cartels ou de rébellions centrifuges.

Il n’y a donc ni confinement, ni amendes, ni restrictions pour les touristes étrangers, ni tests à l’arrivée. Le pays et ses plages sont d’ailleurs devenu une sorte de refuge pour des hispanophones du Vieux ou du Nouveau Monde qui fuient les restrictions et les reconfinements.

