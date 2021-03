Bouée, Sainte-Pazanne (44) : des travaux sur les églises

Suite à un problème d’étanchéité sur une vitre de l’élévation sud de l’église Notre-Dame de Bouée, le vitrail a été déposé et l’entreprise Harel rénovation refait entièrement la fenêtre en pierre.

La mairie a entamé une réflexion sur la restauration de l’église – une des rares du département à être antérieure à la Révolution, puisqu’elle date du XVIIe principalement (1606-1629) et du XIVe pour la sacristie qui fut une ancienne chapelle. Le clocher de Bouée abrite lui aussi deux anciennes cloches, l’une de 1667 qui fut à la chapelle Sainte-Anne de Rohars, au bord de la Loire – chapelle ruinée, puis reconstruite entre 2005 et 2011 mais désacralisée – et une autre de 1807 offerte par les paroissiens.

Par ailleurs au sud de la Loire la restauration de l’église de Sainte-Pazanne se poursuit – la commune se trouve à 25 km au sud de Nantes, sur la bifurcation des chemins de fer vers Pornic et St Gilles Croix de Vie. Trois tranches de travaux ont déjà été réalisées sur le choeur côté nord, puis la chapelle ouest, la couverture de la nef et du transept ouest et de la sacristie ouest, enfin dans un dernier temps le transept ouest et le porche.

La quatrième tranche concerne le côté est – sacristie, collatéral et transept est – pour 144.848 € HT et la cinquième la couverture de la nef et des collatéraux côté est pour 291.910 € HT ; la dernière tranche des travaux, à financer, concernera le clocher et la façade principale. L’Etat devrait être sollicité à hauteur de 60%, la région de 20% et la commune prendra le cinquième restant à sa charge.