Seine-et-Marne : la commune de Féricy lance un appel aux dons pour sauver son église du XIIe

C’est un des patrimoines méconnus de la Seine-et-Marne : l’église Sainte-Osmanne de Féricy, qui date du XIIe et compte par ailleurs cinq vitraux de 1532-1540, restaurés quant à eux en 2009 et qui ont été exposés au Louvre en 2017. L’église compte aussi des statues des XIVe-XVIe. La commune lance un appel aux dons pour restaurer le bâti, qui est menacé par des infiltrations d’eau.

Sainte Osmanne est une sainte irlandaise. L’eglise était déjà attestée en 1173 et est antérieure ; son tabernacle a été donné par la reine Anne d’Autriche qui venait y prier, le bénitier date du XIIe, une piscine du XVe, un calvaire du XVe aussi. L’église était un lieu de pélérinage pour sa source, parée de vertus pour la fécondité. Située un peu à l’écart de Vulaines sur Seine, à 7km au nord-est de Fontainebleau, Féricy ne compte aujourd’hui que 580 habitants.

Le maire Jean-Luc Germain explique avoir fait des travaux d’urgence : « début 2020, l’eau coulait à l’intérieur de la bâtisse. Avec l’aide de l’employé communal, et en tant qu’adjoint chargé des travaux, j’ai colmaté les brèches du toit avec des tôles ! Si rien n’est fait dans les mois à venir, le site va à la ruine et il ne pourra plus accueillir de public. Il n’y aura plus de messes ».

L’Etat et la DRAC ont octroyé des subventions, mais la commune manque de ressources ; elle doit cependant trouver 100.000 € pour des travaux d’urgence et a lancé un appel aux dons auprès de la Fondation du Patrimoine pour cette première tranche estimée à 421.353 € ; elle espère en lever au moins 10.000 pour bénéficier de l’effet de levier de la Fondation du Patrimoine – 6700 € ont déjà été levés.

Les travaux, qui doivent commencer en septembre 2021 et durer un an, se concentreront sur la toiture, le remplacement des noues et des gouttières, la mise en place de drains.

Source : la République de Seine-et-Marne