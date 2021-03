Coronavirus : le tableau de la FSSPX sur les vaccins en fonction des lignées cellulaires

La FSSPX a sorti un exhaustif et intéressant tableau qui trie les projets de vaccins et les vaccins déjà homologués en fonction des lignées cellulaires utilisées pour leur élaboration.

Parmi les vaccins qui sont sur le marché et qui n’utilisent pas de lignées cellulaires issues (de façon très lointaine) de lignées issuées d’avortement, la FSSPX indique, en vert, le vaccin chinois Sinopharm et le vaccin indien Bharat (Covaxin), approuvé en Inde ; ce dernier devrait être fourni à l’Ukraine et au Brésil, tandis que la Birmanie, le Sri Lanka et le Bangladesh ont souhaité en acheter.

Tableau de la FSSPX sur les vaccins

Pour rappel, la FSSPX, en Allemagne, a fait lire en chaire une déclaration selon laquelle : « Ce qui est faux, en revanche, c’est d’affirmer que c’est un péché de se faire vacciner, quelles que soient les circonstances. L’affirmation selon laquelle il n’est jamais permis de se faire vacciner, dût-on en perdre sa maison, son travail ou même sa vie, est sans fondement théologique. […] En d’autres termes, il est permis de se faire vacciner pour des raisons proportionnées ».