Armoiries des évêques français après la Révolution : deux armoriaux en ligne

S’il est possible de trouver des armoriaux assez complets d’évêques de l’an Mil à la Révolution dans certaines provinces, et qu’il est aussi relativement facile de retrouver les armoiries des évêques des cinquante dernières années, il est nettement plus difficile de faire l’exercice pour les évêques de la Révolution à la seconde guerre mondiale.

Cependant, il existe sur le site de Gallica deux armoriaux en ligne. Celui de Henri Tausin, édité en 1886, qui est une réédition complétée et mise à jour d’un premier ouvrage, sorti en 1874. On doit aussi au même auteur, qui s’est particulièrement intéressé aux devises, un dictionnaire des devises ecclésiastiques paru en 1907, quasi-exhaustif pour les prélats du XIXe en France et très intéressant auparavant, depuis la fin du Moyen-Age.

Trente ans plus tard, sous la plume d’André Cosson, est paru en 1917 un ouvrage similaire, avec 190 blasons et sceaux et 182 portraits hors texte. Il a été approuvé par les archevêques et évêques de Besançon, Saint-Dié, Langres et Gerasa.

Armorial des cardinaux, archevêques et évêques contemporains de France (1886)

Armorial des cardinaux, archevêques et évêques français actuels (1917)