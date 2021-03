Cannes : les cinq cloches de Notre-Dame d’Espérance au Suquet restaurées

Les cinq cloches de l’église Notre-Dame d’Espérance du Suquet, Victoire-Joséphine-Andrée, Notre-Dame d’Espérance, Henriette-Stanislas, France et la Suquétane, soit en tout 2388 kilos de métal, ont été restaurées par l’entreprise Bodet de Trémentines (Mauges) après avoir été descendues le 4 novembre dernier.

Elles sont remontées dans le clocher début mars, sans faire de détour à Rome, pour cause de coronavirus. Pendant qu’elles étaient dans le Maine-et-Loire, des ouvriers mettaient l’électricité aux normes, réparaient la sonnerie et la coursive de la terrasse, rejointoyaient les pierres, et remettaient à jour l’horloge ainsi que ses quatre cadrans. Elles sonneront à nouveau le 4 avril prochain, pour Pâques.

Source : Nice-Matin