Le Père Christophe Faivre, nouveau Vicaire général du diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis

Communiqué de Mgr Jacques Benoit-Gonnin :

Suite à la demande du P. Emmanuel GOSSET, Vicaire général, de pouvoir renoncer à la charge que je lui avais confiée il y a 6 ans, aujourd’hui, je vous annonce la nomination du P. Christophe FAIVRE, comme nouveau Vicaire général, à compter du 1er septembre prochain.

Les conséquences de cette nomination seront annoncées dans les prochaines semaines.

Je veux saisir l’occasion de cette nomination pour redire ma profonde gratitude au P. Emmanuel GOSSET pour sa présence, son écoute, sa loyauté et sa capacité à s’adapter à des situations multiples et pour certaines « imprévues », avec un sens éminent du service de l’Église et de l’Évangile.

Quittant cette charge, le P. Gosset continuera à servir le diocèse engagé dans des mutations importantes et une volonté résolue à servir la mission confiée par le Christ d’annoncer l’Évangile.

En cette circonstance particulière, je vous assure de mes sentiments fraternels et dévoués, ainsi que de ma prière.