Mgr Gérard Le Stang, nommé évêque d’Amiens

Le pape François a nommé ce jour, samedi 20 mars 2021, Monseigneur Gérard Le Stang, évêque d’Amiens suite au transfert de Monseigneur Olivier Leborgne au siège d’Arras en septembre 2020.

Monseigneur Gérard Le Stang était curé de la paroisse Notre-Dame du Folgoët- Abers -Côte-des-Légendes.

Ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Quimper, Monseigneur Gérard Le Stang fut

Monseigneur Gérard Le Stang est membre l’Institut Séculier de prêtres du Cœur de Jésus (Famille Cor Unum).

L’ordination épiscopale et l’installation de Monseigneur Gérard Le Stang auront lieu le jeudi 13 mai en la cathédrale Notre-Dame d’Amiens.

Voici sa lettre à ses nouveaux diocésains :

Chers amis,

Chers frères et sœurs,

Le Pape François m’a demandé d’être votre évêque. Et j’ai dit oui. J’ai pris le temps de laisser descendre en moi cet appel, consentant peu à peu à quitter cette Bretagne que j’aime tant. La paix m’a été donnée. J’avance vers vous sans regarder en arrière, sans vous connaître encore mais heureux déjà de votre hospitalité et comptant sur votre bienveillance.

Depuis des siècles, l’Esprit Saint a soufflé chez vous. Je prends humblement la suite des nombreux pasteurs, depuis Saint Firmin jusqu’à Mgr Olivier Leborgne ; pasteurs qui ont aimé, servi et conduit votre église locale. J’ai presque tout à apprendre de vous, n’ignorant pas cependant que vous avez célébré tout récemment un synode diocésain. Quel réconfort et quelle joie de se savoir ainsi précédé et entouré par tant de chrétiens marchant de concert, pour vivre une nouvelle étape de l’évangélisation de la Somme !

Je me réjouis de la coopération à venir avec les prêtres du diocèse, et de soutenir aussi ceux qui se préparent à le devenir. Avec eux, je vous rejoindrai tous : diacres, consacrés, laïcs, enfants, jeunes et anciens, femmes et hommes. Que les plus pauvres d’entre vous, visages du Christ, m’accueillent aussi comme l’un d’entre eux !

Communiquez également mon amitié à tous les habitants de La Somme, baptisés ou non, de diverses religions ou en quête simplement de sens et de fraternité. Que notre Église, qui laisse passer la lumière par ses failles, pauvretés et blessures soit un signe d’Espérance pour eux tous !

Vous êtes dans ma prière depuis plusieurs semaines, particulièrement en ce temps de confinement renforcé qui met tant de gens à la peine. Je compte aussi sur la vôtre.

Je vous confie à la Vierge Marie,

présente à tous les commencements suscités par l’Esprit Saint.

Mgr Gérard Le Stang

Evêque nommé d’Amiens